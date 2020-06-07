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Dünya

Libya ordusu, Sirte'yi kurtarmak için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırdı

Libya'da, başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin banliyölerine doğru askeri sevkiyatı artırdı.

Gülşen Topçu   | 07.06.2020
Libya ordusu, Sirte'yi kurtarmak için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırdı

Trablus

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sirte'nin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması için yapılan büyük miktarda askeri sevkiyat orduya bağlı askeri birliklere ulaştı.

Hükümet güçlerinin, cumartesi günü sahada katettiği ilerlemenin ardından halihazırda Sirte'nin banliyölerinde konuşlandığı aktarıldı.

Hafter güçlerinin de kente askeri yığınak yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava araçlarının kent semalarında uçtuğu belirtildi.

Sirte ve Cufra'nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Birimi Komutanı İbrahim Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, Sirte'nin Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması için başlatılan "Zafer Yolları" isimli operasyonun devam ettiğini ifade etti.

Beytülmal, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Sirte ve tüm bölge Hafter milislerinden temizleninceye kadar askeri operasyonların sürmesini desteklediğini aktardı.

Libya ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.

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