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Dünya, Libya

Libya ordusu: İki Rus askeri kargo uçağı Sirte kentine iniş yaptı

Libya ordusu, iki Rus kargo uçağının bugün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri kontrolündeki Sirte kentine iniş yaptığını açıkladı.

Aydoğan Kalabalık   | 09.08.2020
Libya ordusu: İki Rus askeri kargo uçağı Sirte kentine iniş yaptı

İstanbul

Libya ordusu, iki Rus kargo uçağının bugün ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri kontrolündeki Sirte kentine iniş yaptığını açıkladı.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların Sirte kentinde bulunan Gardabiya Uluslararası Havaalanı’nı iniş yaptığını kaydetti.

Uçakların askeri kargo uçağı olduğunu ifade eden Dırah, taşıdıkları yük hakkında detaylı bilgiye sahip olmadıklarını, ancak askeri mühimmat olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da stratejik Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.

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