Libya ordusu ile Hafter milisleri arasında başkentin güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Libya ordusu ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler arasında, başkent Trablus'un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
İstanbul
Libya hükümetine bağlı askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Hafter milisleri ile çatışmalar Trablus Uluslararası Havalimanı yakınlarında yoğunlaşmış durumda.
Havalimanının Trablus’un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine yakın olduğunu hatırlatan askeri yetkili, Hafter milislerinin iyice zayıfladığını ve yaşananların havaalanının ele geçirilmesinden önceki son çatışmalar olduğunu söyledi.
Libya ordusu havalimanına doğru ilerliyor
Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.
Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden temizlemeye devam ediyor.
Ordu birlikleri, 22-24 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi.
Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.
Libya ordusu başkent Trablus’un güneyinde 2 tank ele geçirdi
Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus’un güneyinde süren operasyonlarda 2 tank ve 106 top bataryasının ele geçirildiği duyuruldu.
Açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin silahlarını bırakarak kaçtığı kaydedildi.
Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bugün öğleden önce yaptığı açıklamada, orduya bağlı hava unsurlarının son 24 saatte Trablus'un güneyindeki Esabia kenti çevresine düzenlediği 5 hava operasyonunda, Hafter'e bağlı 12 milisin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Kununu ayrıca, milislere ait 1 mühimmat aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı 1 zırhlı aracın imha edildiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.