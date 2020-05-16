Euro
7.47
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı

Libya Ordusuna bağlı hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne üç hava harekatı gerçekleştirdi.

Enes Canlı   | 16.05.2020
Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı

Ankara

Libya Ordusuna bağlı hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne üç hava harekatı gerçekleştirdi.

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Hafter milislerine yönelik üç ayrı hava harekatı düzenlendiğini belirtti.

Kununu, harekatta, Birleşik Arap Emirlikleri'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi hava savunma sisteminin, biri mühimmat yüklü 3 silahlı aracın imha edildiğini bildirdi.

Libya Ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sudan’da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini geçti
Arap ülkelerinde Kovid-19 sebebiyle can kaybı ve vaka sayıları arttı
Cammu Keşmir'de koronavirüs vakalarında rekor artış
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti

Benzer haberler

Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı

Libya Ordusundan Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye üssüne hava harekatı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazırız

Libya'da Hafter milislerinin başkente saldırısında 5 sivil öldü

Libya ordusuna ait bir SİHA, BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti

Libya ordusuna ait bir SİHA, BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Libya, Kovid-19'un yayılma oranını tespit etmek için saha taraması yapacak

Libya, Kovid-19'un yayılma oranını tespit etmek için saha taraması yapacak

Libyalı bakandan BAE ile ilişkileri kesme çağrısı

Libyalı bakandan BAE ile ilişkileri kesme çağrısı