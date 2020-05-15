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Dünya, Libya

Libya ordusu Hafter'in 'üç çocuk savaşçısını' yakaladığını açıkladı

Libya ordusu, başkent Trablus’un güneyindeki çatışma bölgelerinde, Halife Hafter saflarında savaşan çocuk yaşta 3 milisin yakalandığını açıkladı.

Mücahit Aydemir   | 15.05.2020
Libya ordusu Hafter'in 'üç çocuk savaşçısını' yakaladığını açıkladı

Ankara

Libya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında savaşan üç çocuktan birinin henüz 15 yaşını geçmemiş olduğu belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimiz daha önce de çok sayıda farklı uyruktan paralı askerle desteklenen terörist milislerin safında silah taşıyan onlarca çocuk savaşçı yakaladı."

"Tehlike oluşturan her hedef istisnasız vurulacaktır"

Libya Ordu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu da yaptığı yazılı açıklamada, "Libya topraklarının tümünde, sabit veya hareket halinde, tehlike oluşturan her hedef istisnasız vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Hafter milisleri, sahada yaşadığı kayıpların ardından Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlemişti. Hafter milislerinin, yüzlerce roketle başkente düzenlediği onlarca saldırıda mayıs ayı başından bu yana 20'den fazla sivil ölmüş onlarcası yaralanmıştı.

Bu saldırılarda, havalimanı, liman, yakıt depoları gibi kritik altyapı noktalarının yanı sıra Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkelerinin çevresi de hedef alınmıştı.

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