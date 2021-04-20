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Dünya, Libya

Libya ile Mısır arasında elektrik, altyapı ve yatırım gibi alanlarda bir dizi anlaşma imzalandı

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Mücahit Aydemir   | 20.04.2021
Libya ile Mısır arasında elektrik, altyapı ve yatırım gibi alanlarda bir dizi anlaşma imzalandı

Trablus

Medbuli ve 11 bakandan oluşan Mısır heyeti, Dibeybe tarafından başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Mısır'ın Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libya'da yürütülen siyasi diyaloğa desteğini ve ülkedeki krize kapsamlı bir çözüm bulmadaki rolünü takdir ettiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmek için Mısır ile çeşitli alanlarda anlaşmalar imzaladıklarını duyuran Libya Başbakanı, bu anlaşmaların, elektrik, iletişim, altyapı, yatırım ve karşılıklı uçuşların yeniden başlamasını içerdiğini dile getirdi.

Dibeybe, Libya ve Mısır arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının iki ülke arasındaki ortak iş birliğini geliştirmede yardımcı olacağını ekledi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ise elektrik alanında Libya ile üç mutabakat zaptı imzaladıklarını ve iki ülkenin yakında ortak bir denizyolu hattı kurmak üzere anlaşacağını belirtti.

Medbuli, "Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi için Libya'ya bu süreçte tam desteğimizi teyit ediyoruz." diye konuştu.

Libya'da 24 Aralık'ta genel seçimlere gidilmesi kararını desteklediklerini ve ulusal uzlaşı çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Medbuli, "Mısır, Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlayacak tüm adımları destekliyor." dedi.

Mısır Başbakanı, iki ülke arasındaki iş birliği ve anlaşmaların icrasını tamamlamak üzere Libyalı mevkidaşını Mısır'ı ziyaret etmeye davet etti.

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