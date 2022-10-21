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Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ülkedeki bölünmeyi yıl sonundan önce bitirmek için çalışıyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'nın tamamında üst düzey kurumlar ve birleşik yürütme otoritesi üzerinde uzlaşıyı sağlamak ve bu yılın sonundan önce bölünmeyi sona erdirmek için çalışacağını söyledi.

Khalid Mejdoup, Ali Semerci   | 21.10.2022
Libya Devlet Yüksek Konseyi: Ülkedeki bölünmeyi yıl sonundan önce bitirmek için çalışıyoruz

Rabat

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı (TM) Akile Salih ile Fas'ın başkenti Rabat'ta görüştü.

Konsey Başkanı Mişri ve TM Başkanı Salih, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurumların bölünmesinin vatandaşlar için kötü koşullara yol açtığı ve krizi derinleştirdiği konusunda Salih ile hemfikir olduğunu ve onların birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mişri, Salih ile Fas'ta bu dosyalar üzerinde müzakerelere devam edeceklerini aktardı.

Üst düzey 7 kurumun ikisi üzerinde uzlaştıklarına işaret eden Mişri, kurumların geri kalanıyla ilgili uzlaşıya varmak için müzakereleri sürdürme konusunda anlaştıklarını aktardı.

Mişri, ülkede bu yılın sonundan önce bölünmeyi sona erdirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Salih ise aralık ayının sonundan önce önemli kurumlarla ilgili Buznika Anlaşması'nı uygulamak için Mişri ile anlaştıklarını belirterek, mümkün olan en kısa sürede birleşik bir yürütme otoritesi üzerinde uzlaşmak için çalıştıklarını vurguladı.

TM Başkanı Salih, diyaloğun yeniden başlatılması ve cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yürütülmesi için ne gerekiyorsa yapılması gerektiği konusunda da anlaştıklarını söyledi.

Libyalı tarafların Buznika Anlaşması doğrultusunda yöneticilerini seçmesi beklenen üst düzey kurumlardan bazılarının Yüksek Yargı Konseyi, Libya Başsavcılığı, Merkez Bankası, Ulusal Petrol Kurumu ve İstihbarat Genel Başkanlığı olduğu belirtiliyor.

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmeleri

Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.

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