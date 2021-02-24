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Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunma çağrısı yaptı

Konsey, açıklamasında, hükümette görev alacak kişilerin tercihi konusuna hiçbir şekilde müdahale edilmediğinin altını çizdi.

Hamdi Yıldız   | 24.02.2021
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunma çağrısı yaptı Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe

Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi, yaptığı yazılı açıklamada, Parlamento üyelerinden sunulan hükümete güvenoyu vermeleri konusunda yüksek sorumluluk içinde olmalarını istedi.

Bu yılın sonunda seçimlerin yapılması için çalışacak olan yeni hükümete destek verildiğini duyuran Konsey, açıklamasında, hükümette görev alacak kişilerin tercihi konusuna hiçbir şekilde müdahale edilmediğinin altını çizdi.

Konsey, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunması için acele etmesi çağrısı yaptı.

Dibeybe'nin 5 Şubat'tan itibaren 21 gün içinde kurduğu hükümetine güvenoyu alması için Parlamentoya sunması gerekiyor. Bu konudaki herhangi bir başarısızlık durumunda Libya Siyasi Diyalog Forumu yeniden devreye girecek.


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