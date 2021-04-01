Euro
9.58
Dolar
8.13
BIST 100
1,426.56
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya’da toplumsal barışın sağlanması için 'Ulusal Uzlaşı Komisyonu' kurulması planlanıyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, toplumsal barışın tesisi amacıyla "Ulusal Uzlaşı Komisyonu" kurulması konusunda Libyalı uzmanlarla görüştü.

Çağrı Koşak   | 01.04.2021
Libya’da toplumsal barışın sağlanması için 'Ulusal Uzlaşı Komisyonu' kurulması planlanıyor

Trablus

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, Trablus'taki ofisinde gerçekleşen görüşmede Libya'da toplumsal barış ve insan haklarının sağlanması noktasında ulusal uzlaşının önemini vurguladı.

Menfi, komisyon üyelerinin seçimine toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, Libyalıların "ulusal uzlaşının gerekliliği ve önemi" konusunda bilgilendirilmesinin zorunluluğuna dikkati çekti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Libya'nın geleceği ve ilerlemesi, ulusal uzlaşı ve adaletle yaralarını sarabilmesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarında alınan kararlar uyarınca geçici yönetimin ülkede ulusal uzlaşı konusunda çalışmalar yapması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi
Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Libya’da toplumsal barışın sağlanması için 'Ulusal Uzlaşı Komisyonu' kurulması planlanıyor

Libya’da toplumsal barışın sağlanması için 'Ulusal Uzlaşı Komisyonu' kurulması planlanıyor

Libya'da Hafter'e destek verdiği için tutuklanan 108 milis 'ulusal barış ve birlik' için serbest bırakıldı

Verfelli'nin ölümü Bingazi'de ve tüm Libya'da dengeleri değiştirebilir

Libya sahil güvenlik güçleri Akdeniz'de yaklaşık 500 düzensiz göçmeni yakaladı

Libya sahil güvenlik güçleri Akdeniz'de yaklaşık 500 düzensiz göçmeni yakaladı
Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi

Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Trablus'ta yerleştirdiği mayına basan bir sivil yaşamını yitirdi
Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı

Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı