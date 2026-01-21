Dolar
Libya’da kum fırtınası 1 kişinin ölümüne 15 kişinin yararlanmasına neden oldu

Libya’nın doğusunda ve güneyinde hafta başından beri etkili olan kum fırtınası nedeniyle 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı.

Muetaz Wannes, Muhammed Semiz  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026


Bingazi

Libya’nın doğusunda, Bingazi kentindeki Yüksek Acil Durum Komitesinin Başkanı Halid Kaddafi yaptığı videolu açıklamada, ülkenin doğusu ve güneyinde etkili kum fırtınasının verdiği maddi ve beşeri zarar hakkında bilgi verdi.

Kaddafi, yer belirtmeden sert hava koşulları nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

AA muhabiri güvenlik kaynaklarından, hayatını kaybeden kişinin Bingazi kentinde fırtına nedeniyle evinin çatısı çöken Muhammed et-Tabavi olduğu bilgisini aldı.

Libya'nın güney ve doğu bölgeleri, özellikle Bingazi kentinde şiddetli toz fırtınası devam ediyor.

Bingazi’de şiddetli fırtına bazı ağaçları yerinden söktü ve sökülen ağaçların araçların üzerine devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Libya Ulusal Meteoroloji Merkezi 17 Ocak’ta toz fırtınası konusunda uyarıda bulunmuştu.

Acil Durum Komitesi de bugün Libya'nın doğu ve güney bölgelerindeki şehir ve bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve tüm dükkan ile işletmelerin kapalı olacağını duyurmuştu.

Komite ayrıca Sivil Havacılık Otoritesine hitaben yazdığı resmi yazıda, fırtına dinene kadar güney ve doğu bölgelerindeki havaalanlarında uçuşların askıya alındığını bildirmişti.

