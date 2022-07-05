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Dünya, Libya

Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki siyasi krize ilişkin çözüm planı hazırladı

Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki siyasi tıkanıklığa çözüm bulmak için bir plan üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gülşen Topçu   | 05.07.2022
Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki siyasi krize ilişkin çözüm planı hazırladı

Trablus

Başkanlık Konseyi, 1 Temmuz'da başkent Trablus'un yanı sıra Tobruk, Sirte, Derne ve Bingazi'de düzenlenen ve Temsilciler Meclisinin basılarak ateşe verildiği eylemlerin ardından harekete geçti.

Konsey üyeleri, gerçekleştirdikleri bir dizi toplantıyla ülkedeki siyasi tıkanıklığın ele alınacağı bir çözüm planı üzerinde anlaşmaya vardı.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, siyasi çevrelerle planın ayrıntılarıyla ilgili uzlaşıya varmak üzere görüşmeler yapmak ve sonrasında aşamaları net bir şekilde belirlenmiş ve seçimler kanalıyla geçiş sürecini sonlandıracak bir yol haritası oluşturmakla görevlendirildi.

Söz konusu çözüm planının öne çıkan unsurları arasında "ülkenin birliğinin korunması, savaşı ve siyasi bölünmeyi sonlandırma, barış ortamının pekiştirilmesi, yabancı müdahalesine son verme ve ulusal çözümleri teşvik etme" gibi konuların yer aldığı ifade edildi.

Libya'da yaklaşık 2 hafta önce sosyal medya üzerinden organize olarak "Gençlik Devrimi" sloganıyla yola çıkan bazı genç gruplar, 1 Temmuz'da başkent Trablus'un yanı sıra Tobruk, Sirte ve Derne kentleri ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yaşadığı ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Bingazi'de eylemler yapmıştı.

Aynı günün akşamında eylemciler Tobruk'taki Temsilciler Meclisini basarak binayı ateşe vermişti.

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