Dolar
32.02
Euro
34.66
Altın
2,165.36
ETH/USDT
3,320.50
BTC/USDT
64,102.00
BIST 100
9,111.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Başbakanı, THY'nin 10 yıl aradan sonra ülkesine seferlere gelecek hafta başlayacağını açıkladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı.

Muhammed Semiz  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Libya Başbakanı, THY'nin 10 yıl aradan sonra ülkesine seferlere gelecek hafta başlayacağını açıkladı

Trablus

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Bakanlığın bu yıl hizmete açtığı metroları 900 binden fazla kişi kullandı
Türkiye ve dünya gündemi
Kalkan-16 operasyonlarında 19 göçmen kaçakçısı yakalandı
İstanbul'da köprüler Pakistan Milli Günü için ışıklandırıldı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Libya Başbakanı, THY'nin 10 yıl aradan sonra ülkesine seferlere gelecek hafta başlayacağını açıkladı

Libya Başbakanı, THY'nin 10 yıl aradan sonra ülkesine seferlere gelecek hafta başlayacağını açıkladı

THY, Beyrut'ta sahur etkinliği düzenledi

Libya'nın batısında bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

İsviçre Türk toplumu Zürih'te THY iftarında buluştu

İsviçre Türk toplumu Zürih'te THY iftarında buluştu
Libya, silahlı saldırı nedeniyle Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapattı

Libya, silahlı saldırı nedeniyle Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı'nı kapattı
GÖRÜŞ - Libya’da istikrar uluslararası topluma bağlı

GÖRÜŞ - Libya’da istikrar uluslararası topluma bağlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet