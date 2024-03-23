Libya Başbakanı, THY'nin 10 yıl aradan sonra ülkesine seferlere gelecek hafta başlayacağını açıkladı
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı.
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Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.
THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.