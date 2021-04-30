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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı

Bakanlardan oluşan bir heyetle başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, milletvekilleri ve bölgenin ileri gelenleriyle bir araya gelen Dibeybe, ülkedeki genel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülşen Topçu   | 30.04.2021
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkede yeniden savaş fitilini ateşlemeye çalışanlara karşı uyardı

Trablus

"Savaşın sona erdiğini söyleyebiliriz ancak tekrar bunun fitilini ateşlemeye çalışanlar var." diyen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bu kişi ya da çevrelere ilişkin bilgi vermedi.

Savaş tüccarlarına ve servetlerini savaştan kazanan kişilere karşı dikkatli olma çağrısı yapan Dibeybe, bölge halkına bir daha hiçbir savaşa dahil olmama çağrısı yaptı.

Ülkedeki paralı askerlerle ilgili de konuşan Dibeybe, Libya'nın egemenliği ve paralı askerlerin ülke topraklarından çıkarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Paralı askerlerin varlığı nedeniyle Sirte Havalimanı'na giremediklerini dile getiren Dibeybe, "Orada konuşlanan güçler bizden Sirte'ye karadan giriş yapmamızı istedi ancak hükümet bunu kabul etmedi. Onlara, uçakla geleceğiz, burası Libya'ya ait bir havalimanı ve hiç kimse bizi Libyalıların havalimanlarına inmekten men edemez dedik." ifadesini kullandı.

Rus Wagner grubuna bağlı paralı askerler Sirte kenti ile havalimanında konuşlanıyor.

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