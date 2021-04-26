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Dünya, Libya

Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle Bingazi ziyaretini iptal etti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin engellemesi sonucu bugün Bingazi kentine yapacağı ziyareti iptal etti.

Mücahit Aydemir   | 26.04.2021
Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter milislerinin engellemesi nedeniyle Bingazi ziyaretini iptal etti

Trablus

AA muhabirinin Libya hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bingazi'ye gitmek için pazar akşamı geç saatlerde başkent Trablus'un Mitiga Havaalanı'ndan hareket etmek üzere olan Başbakan Dibeybe, Hafter milislerinin Bingazi'deki Benina Havaalanı'nı kapatması üzerine ziyareti iptal ederek havaalanından geri döndü.

Dibeybe'nin kabinesiyle yapacağı ziyarette, kabine toplantısını Bingazi'de gerçekleştirmesi, bazı kurum ve bölgeleri ziyaret etmesi ve iç savaşta zarar gören yerlerin durumunu incelemesi bekleniyordu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.




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