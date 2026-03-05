Dolar
Dünya, Ramazan 2026

Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde "Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı" düzenlendi

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Lazkiye Valiliği tarafından iftar programı düzenlendi.

Muhammed Karabacak  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde "Türkiye-Suriye Kardeşlik İftarı" düzenlendi Fotoğraf: Şevket Akça/AA

Şam

Burc İslam beldesinde düzenlenen iftara, YTB Başkan Vekili Abdulhadi Turus, Lazkiye Valisi Muhammed Osman başta olmak üzere Türkiye ve Suriye’den çok sayıda yetkili ile bölge halkından yaklaşık 400 kişi katıldı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bereketli atmosferinde gönül coğrafyasının farklı noktalarını ziyaret ettiklerini belirterek, bugün de Suriye’nin Bayırbucak bölgesindeki Türkmenlerle iftar programında bir araya geldiklerini söyledi.

Turus, "Can ve asıl kardeşlerimizle bir araya geldik." diyerek, Burc İslam beldesinde iftar öncesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun hazırladığı oyun tırı etkinliğinde çocuklarla buluştuklarını ifade etti.

Ramazanın bereketini Türkmenlerle paylaşacaklarını dile getiren Turus, "Bu buluşmalar daha sık bir araya gelmemize vesile olacak. Burada daha fazla bulunmaya devam edeceğiz. Çok sayıda proje üreteceğiz." dedi.

Lazkiye Valisi Muhammed Osman da YTB ile düzenlenen kardeşlik iftarına katıldıklarını belirterek, Bayırbucak Türkmenleri ile Türkiye’den gelen misafirlerin güzel bir ortamda iftar sofrasında bir araya geldiğini ifade etti.

Osman, bu tür programların Suriye ve Türkiye halkları arasındaki yakınlaşmayı güçlendireceğini, kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştireceğini vurguladı.

