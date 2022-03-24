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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Lavrov ile Kızılhaç Başkanı Maurer, Ukrayna'daki insani durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Ukrayna'da insani durumla ilgili konuları ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 24.03.2022
Lavrov ile Kızılhaç Başkanı Maurer, Ukrayna'daki insani durumu görüştü

Moskova

Lavrov ve Maurer, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'daki insani duruma ilişkin Lavrov, Ukrayna yönetiminin çatışmaların yaşandığı bölgelerden sivillerin tahliyesini engellediğini savundu.

Lavrov, "Ukrayna yönetiminin uluslararası insani yardım konusunda hukuki yükümlülüklerini yerine getireceğini düşünmek için sebebimiz yok." dedi.

Kızılhaç'ın Ukrayna'daki sivillere yönelik yardım sağlama isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Lavrov, Kızılhaç ile ortak çalışmalarının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

"Batılı ülkeler arasındaki birliktelik tehdit ve şantajla sağlanıyor"

Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı siyaset izleme konusunda birlikte hareket ettiğini vurgulayarak "Batılı meslektaşlarımızın diğer Anglosakson ülkelerinin yardımlarıyla ne şekilde çalıştıklarını biliyoruz. Bu birlikteliğin hangi tehdit ve şantajlarla sağlandığını biliyoruz." diye konuştu.

Bazı Rus vatandaşlarının, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı terk etmesini değerlendiren Lavrov, "Her Rus vatandaşı, seçim yapma hakkına sahiptir. Bazıların başka ülkede yaşamayı tercih etmesi, yasalarımıza aykırı değildir. Bu, onların seçeneği ve kararıdır." ifadelerini kullandı.

Kızılhaç: Ukrayna'da insani yardım sürecinin hızlandırılması gerekiyor

Peter Maurer de Ukrayna'daki insani durumun "zor" olduğunu belirterek "Ukrayna'nın kentlerinde çatışmalar yaşanıyor ve buradaki siviller acı çekiyor. Bu durumda, sivillerin tahliyesi çok önemli." diye konuştu.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki insani durumun "kötü" olduğunu aktaran Maurer, Ukrayna vatandaşlarına insani yardım sürecinin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

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