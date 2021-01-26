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Dünya

Lavrov: Astana Formatı kapsamında Soçi kentinde şubatta görüşmeler için hazırlık yapılıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye meselesi ile ilgili Astana Formatı kapsamında Soçi kentinde şubatta görüşmeler için hazırlık yapıldığını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 26.01.2021
Lavrov: Astana Formatı kapsamında Soçi kentinde şubatta görüşmeler için hazırlık yapılıyor

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye meselesine değinen Lavrov, Astana Formatının işlediğini belirterek, "Astana Formatı kapsamında Rusya'nın Soçi kentinde şubat ayında görüşmeler için hazırlıklar yapılıyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun dün başladığını anımsatan Lavrov, "Rusya, İran ve Türk ortaklarımız bu müzakerelere eşlik ediyor. Müzakerelerin, kararlaştırılan gündeme uygun şekilde devam etmesini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

"Güney Kafkasya bölgesinin güçlendirilmesi önemli"

Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 11 Ocak'ta ortak bildiri imzaladığını anımsatan Lavrov, bu anlaşmayla bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması yönünde mekanizmaların oluşturulduğuna dikkati çekti.

Bölgenin kalkınmasıyla İran, Türkiye ve Gürcistan'ın da ilgilendiğine dikkati çeken Lavrov, bu yönde inisiyatiflerin dile getirildiğini belirtti.

"Dağlık Karabağ ve civarındaki bölgelerde ekonominin kalkınması sürecine dahil olmak isteyen çok ülke var. Bazı Avrupa ülkeleri de bunu istiyor." diyen Lavrov, bunu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, Güney Kafkasya bölgesinde ekonomik temelin oluşturulması ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

İran nükleer anlaşması konusuna da değinen Lavrov, bu anlaşmanın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Lavrov, "Bu anlaşmanın korunması yönündeki girişimlerin sonuç vereceğini ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararını uygulamaya başlayacağını umuyoruz." dedi.

"ABD yaptırımlarını kaldırırsa, anlaşmaya uyacağız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de İran nükleer anlaşması konusunda ABD'nin ülkesine yönelik yaptırım uyguladığını hatırlattı.

Zarif, "ABD'nin bu yaptırımları kaldırması ve İran'ın diğer ülkelerle ekonomi alanındaki iş birliğine müdahale etmemesi durumunda, anlaşmanın uygulanmasına dönmeye hazırız." dedi.

Rusya'nın Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği Sputnik V aşısının (GamKovidVak) İran'da onaylandığını belirten Zarif, kısa sürede aşıyı satın alacaklarını ve aşının Rusya ile ortak üretimine başlamayı umduklarını söyledi.

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