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Dünya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu.

Ahmet Nurduhan  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Üsküp'te dün akşamdan itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Kentteki Makedonya Meydanı, karın keyfini ve Vardar Nehri'nin manzarasını bir arada çıkarmak isteyenlerle doldu.

Üsküp'ün birçok noktasında yürüyüşe çıkan yayalar, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yoğun kar, araç trafiğini de etkilerken, belediye ekiplerinin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, ülkede kar yağışı Üsküp dışında da birçok kentte etkisini gösterdi. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.​​​​​​​

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