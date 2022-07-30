Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı
Ankara
Kuzey Kore, mayıs ayından bu yana ilk kez Kovid-19 vakası bildirmedi.
Channel News Asia’nın Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19 vakası tespit edilmediği belirtildi.
Böylelikle, Kuzey Kore'de mayıstan beri ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
Resmi rakamlara göre, Kuzey Kore’de yaklaşık 74 kişi virüsten hayatını kaybetti.
Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez mayıs ayında Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti. Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.