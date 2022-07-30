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Dünya, Koronavirüs

Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Sümeyye Dilara Dinçer   | 30.07.2022
Kuzey Kore'de mayıstan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı

Ankara

Kuzey Kore, mayıs ayından bu yana ilk kez Kovid-19 vakası bildirmedi.

Channel News Asia’nın Kore Merkez Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberinde, ülkede son 24 saat içinde Kovid-19 vakası tespit edilmediği belirtildi.

Böylelikle, Kuzey Kore'de mayıstan beri ilk kez Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

​​​​​​​Resmi rakamlara göre, Kuzey Kore’de yaklaşık 74 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez mayıs ayında Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti. Kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edilmişti.

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