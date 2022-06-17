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Dünya

Kuzey Kore'de "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç desteği

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong dahil olmak üzere iktidar partisinin önde gelen isimleri, ülkenin güneybatı bölgesinde "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç yardımı yaptı.

Mehmet Alaca   | 17.06.2022
Kuzey Kore'de "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç desteği

Ankara

Yonhap'ın resmi Kore Merkezi Haber Ajansına dayandırdığı (KCNA) haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin önde gelen yetkilileri Güney Hwanghae eyaletinin Haeju ve Kangryong bölgelerinde halka ilaç yardımında bulundu.

Merkez Komitesi'nin örgüt işlerinden sorumlu sekreteri Jo Yong-won, güney bölgelerindeki hastaların rahatsızlıklarını mümkün olan en kısa sürede gidermelerine yardımcı olacaklarını belirterek, bulaşıcı hastalıktan muzdarip 800'den fazla aileye ilaç ulaştırılmasını organize edeceğini de sözlerine ekledi.

Rakamlar, hastalıktan en az 2 bin kişinin etkilenebileceğini gösteriyor.

Pyongyang yönetimi dün Güney Hwanghae eyaletinin Haeju kentinde "akut bağırsak enfeksiyonu" salgını olduğunu duyurdu.

Yetersiz sağlık sistemine sahip ve kronik gıda kıtlığı yaşanan ülkede hastalığa ilişkin endişeler arttı.

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