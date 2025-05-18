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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, ordudan savaş hazırlıklarında "köklü değişime" gitmesini istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordudan savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" başlatmasını isteyerek, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.

Emirhan Demir  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Kuzey Kore lideri Kim, ordudan savaş hazırlıklarında "köklü değişime" gitmesini istedi

Ankara

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un haberine göre Kim, ordunun hava tatbikatına katıldı.

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Kim, yeni hava savunma ve saldırı sistemlerinin test edildiği tatbikatta orduya seslendi.

Savaşta zafere ulaşmanın "her daim hazır bulunmaktan" ve "kendini savaşa ve siyasi eğitime adamaktan" geçtiğini söyleyen Kim, ordunun tüm birliklerinden, savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" meydana getirmelerini istedi.

Kim, orduya, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.

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