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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'yi bir kez daha eleştirdi ve ülkesinin "düşman güçlere" karşı askeri imkanlarını artıracağını söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 12.10.2021
Kuzey Kore lideri Kim ABD'yi eleştirdi, askeri imkanları artırma çağrısı yaptı

Ankara

Yonhap Haber Ajansına göre, savunma geliştirme fuarında konuşan Kim, savunma imkanlarını artırmanın Washington veya Seul'e karşı bir savaşı amaçlamadığını belirtti.

Kim, bölgedeki ABD varlığı nedeniyle Güney Kore ile mevcut gerilimi çözmenin kolay olmadığını belirterek "ABD sık sık ülkemize düşman olmadığının sinyallerini veriyor ancak öyle olmadığına inanmak için herhangi bir davranışsal zemin yok." dedi.

Güney Kore'yi ülkesine karşı "çifte standart" uygulamakla suçlayan ve "ikiyüzlü" olarak nitelendiren Kim, Pyongyang'ın, Seul'ün "meşru müdafaa haklarını ihlal etmeyi" sürdürmesi halinde yanıt vereceğini kaydetti.

Kim, askeri imkanları artırmanın Seul'ü hedef almak anlamına gelmediğinin altını çizerek "Düşmanımız savaşın kendisidir, belirli bir ülke ya da Güney Kore ve ABD gibi güçler değil. Ancak barış için dış çabalarımız hiçbir şekilde meşru müdafaa hakkımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Kuzey Kore son bir ayda 4 kez füze denemesi yapmıştı.

ABD ve Güney Kore ağustosta yıllık ortak tatbikatlarını gerçekleştirmiş, bu durum Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kuzey Kore hükümeti, 2020'de Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında kapalı tutulan iletişim kanalları bir yılın ardından temmuz sonunda açılarak ilk telefon görüşmesi yapılmıştı.

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