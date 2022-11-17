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Dünya

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını duyurdu.

Ahmet Furkan Mercan   | 17.11.2022
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne balistik füze fırlattı

Tokyo

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Kangwon'dan fırlatılan kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi'ne düştü.

Füze denemesi yerel saatle 10.48'de gerçekleşti.

Japon hükümeti, balistik füzenin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesine düşme ihtimalinin henüz teyit aşamasında olduğunu duyurdu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füzeye yönelik bilgilerin analiz aşamasında olduğunu ve ülkesinin, ABD ve Güney Kore ile iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

"Israr ve şiddet" sorunsalı

Denemenin, Pyonyang yönetiminin, ABD'nin bölgede "genişletilmiş caydırıcılık kampanyasına" bağlı kalmaya devam etmesi halinde "daha şiddetli" askeri eylemlerde bulunacağı tehdidi sonrasında gelmesi dikkati çekti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, yaptığı açıklamada, "ABD, müttefiklerine 'güçlendirilmiş genişletilmiş caydırıcılık teklifinde' ne kadar ısrarcı olursa ve Kore Yarımadası'ndaki kışkırtıcı askeri faaliyetleri ne kadar yoğunlaştırırsa, Kuzey Kore'nin askeri karşı koyması da o kadar şiddetli olacak" demişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Hong Sik, Kuzey'in nükleer ve füze tehditlerini sürdürdüğü bir ortamda Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki güvenlik iş birliğinin oldukça önemli olduğunu açıklamıştı.

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