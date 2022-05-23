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Dünya

Kuveyt'te kum fırtınası sebebiyle uçuşlar askıya alındı

Kuveyt Sivil Havacılık İdaresi, ülkedeki yoğun kum fırtınası nedeniyle uçak seferlerinin askıya alındığını açıkladı. Emirlik Kupası final maçı da yarına ertelendi.

Yassine Aydi, Çağrı Koşak   | 23.05.2022
Kuveyt'te kum fırtınası sebebiyle uçuşlar askıya alındı Fotoğraf: Jaber Abdulkhaleg/AA

İstanbul

İdarenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yerel saatle 14.20 itibarıyla uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Sivil Havacılık İdaresi Müdür Yardımcısı İmad el-Celvi, görüş mesafesinin iyileşmesiyle uçuşlara yeniden başlanacağını aktardı.

Final maçı ertelendi

Kum fırtınası futbolu da etkiledi.

Kuveyt Futbol Federasyonu başkentteki Cabir el-Ahmed Stadyumu'nda bu akşam Kazma ile Es-Salimiye kulüpleri arasında oynanması planlanan Emirlik Kupası final maçının olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendiğini duyurdu.

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