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Dünya

Kuveyt, Lübnan, Fas, Tunus, Libya ve BAE, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Kuveyt, Lübnan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Libya, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Yakoota Al Ahmad, Wassim Samih Seifeddine, Ekrem Biçeroğlu, Muhammed Emin Canik  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Kuveyt, Lübnan, Fas, Tunus, Libya ve BAE, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı Fotoğraf: Enes Canlı/AA

İstanbul

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir şekilde kınadı.

Açıklamada, İsrail'in Aksa'ya baskın düzenleyerek namaz kılanlara saldırması "menfur bir saldırı" olarak nitelenerek, sert tepki gösterildi.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Müslümanların ve Hristiyanların kutsal yerlerine saygısızlık edilmesinde İsrailli yetkililerin ihmalinin olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistinlilerin evlerine, mülklerine ve topraklarına ısrarla saldırılmasının, İsrail'in tekrarlanan suçlarının cezasız kalmasının bir sonucu olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında kınanan saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Fas

Fas Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail güçlerinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak ibadet edenlere saldırması kınandı.

Açıklamada, Kudüs'teki ve tüm kutsal mekanlardaki hukuki, dini ve tarihi konuma saygı duyulması gerektiği belirtilirken, bölgede barışın sağlanması için ihlallerden kaçınılmasının zaruri olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Tunus'un İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını ve ibadet eden Filistinlilere saldırılarını şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Filistin halkına karşı sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

BAE, İsrail polis güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını, ibadet edenlere saldırmasını ve bazılarını gözaltına almasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Ürdün'ün Mescid-i Aksa üzerindeki vesayetine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

BAE'nin uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden ve daha fazla tırmanış tehdidi oluşturan tüm uygulamaları reddettiği ifade edildi.

Libya

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya ve ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları kınandı.

Kutsal mekanların hedef alınmasının reddedildiği vurgulanan açıklamada, “İşgal güçlerinin ırkçı ve küstah uygulamaları kabul edilemez, uluslararası toplumu bunlara son verme çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

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