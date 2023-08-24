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Dünya

Küresel ısınma devam ederse, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ı 2100'de yok olacak

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), 2100 yılına gelindiğinde Antarktika'daki imparator penguen kolonilerinin yüzde 90 oranında yok olacağını bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Küresel ısınma devam ederse, imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ı 2100'de yok olacak

Greater London

BAS'tan yapılan açıklamaya göre küresel ısınma nedeniyle buzulların yok olması Antarktika'da yaşayan imparator penguen türünü tehdit ediyor.

Bellingshausen Denizi'ndeki 5 imparator penguen kolonisinden 4'ünde üreme alanlarındaki buzul kaybı nedeniyle hiçbir yavrunun hayatta kalmamış olabileceğini belirten BAS araştırmacıları, yavruların su geçirmez tüyleri gelişmeden yaşanan buzul kayıplarını gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

Her yıl nisan-ocak arasında karaya tutunan sabit buzullar üzerinde yaşayan penguenlerin mayısta yumurtladığı, aralıkta ise yavruların su geçirmez tüylerinin oluştuğu kaydedilen açıklamada en büyük buzul kaybının 2021'de yaşandığı ifade edildi.

Bellingshausen Denizi'ndeki buzulların Kasım 2022'de tamamen yok olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 62 imparator penguen kolonisinin yüzde 30 oranında buzul kaybından etkilendiğinin altı çizildi.

İmparator penguen nüfusunun, avlanma ve balıkların yok olması gibi faktörlerden değil yalnızca küresel ısınmadan etkilendiğinin de vurgulandığı açıklamada, "Mevcut ısınma şartları devam ederse imparator penguen kolonilerinin yüzde 90'ının 2100'de yok olacağı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAS araştırmacısı Peter Fretwell, bu büyüklükte yavrulama düşüşünün tarihte yaşanmadığını kaydederek, "Mevcut bilimsel veriler, büyük buzul kayıplarının daha sık ve daha geniş alanda yaşanabileceğini ortaya koyuyor." dedi.

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