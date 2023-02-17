Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,674.00
BTC/USDT
24,145.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk, Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili’ni idrak etti

Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk vatandaşı, Miraç Kandili’ni Mescid-i Aksa’da ibadet ederek idrak etti.

Mücahit Aydemir   | 17.02.2023
Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk, Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili’ni idrak etti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Farklı tur şirketleri ile Kudüs’e ziyarete gelen Türk turist grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili programı düzenledi.

Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde Filistinlilerin de eşlik ettiği Türk cemaat tesbih namazı kıldı.

Namazın ardından Türkçe ve Arapça edilen dualarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.

Kutsal gece dolayısıyla ellerini semaya açan cemaat, “Türkiye’nin, depremin geride bıraktığı enkazın altından birlik ve beraberlikle daha da güçlenerek çıkması”, “Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulması” ve “Filistin’in özgürlüğüne kavuşması” için dua etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arnavutluk Başbakanı Rama: Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında Türk hükümeti yapılması gerekeni yapacaktır
Bahreyn'de depremzedeler için düzenlenen kampanyada 3,7 milyon dolar bağış toplandı
Türkiye’nin Aşkabat Büyükelçiliği depremzedelere yaklaşık 1000 battaniye daha gönderiyor
Deprem bölgesinden 5 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
KADEM'in deprem bölgesine yardımları sürüyor

Benzer haberler

Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk, Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili’ni idrak etti

Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk, Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili’ni idrak etti

Vatandaşlar Miraç Kandili'ni depremzedeler için dua ederek idrak etti

Deprem bölgelerinde Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Mescid-i Aksa’da on binlerce Müslüman depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Mescid-i Aksa’da on binlerce Müslüman depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı: Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Miraç Kandili mesajı: Milletimizin, ülkemizin sıkıntılardan kurtuluşuna vesile olsun
Filistinli üretici deprem bölgesine 15 ton hurma gönderdi

Filistinli üretici deprem bölgesine 15 ton hurma gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet