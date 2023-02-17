Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk, Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili’ni idrak etti
Kudüs’ü ziyaret eden yüzlerce Türk vatandaşı, Miraç Kandili’ni Mescid-i Aksa’da ibadet ederek idrak etti.
Kudüs
Farklı tur şirketleri ile Kudüs’e ziyarete gelen Türk turist grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Miraç Kandili programı düzenledi.
Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde Filistinlilerin de eşlik ettiği Türk cemaat tesbih namazı kıldı.
Namazın ardından Türkçe ve Arapça edilen dualarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için rahmet dilendi.
Kutsal gece dolayısıyla ellerini semaya açan cemaat, “Türkiye’nin, depremin geride bıraktığı enkazın altından birlik ve beraberlikle daha da güçlenerek çıkması”, “Mescid-i Aksa’nın işgalden kurtulması” ve “Filistin’in özgürlüğüne kavuşması” için dua etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.