Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs.

KUDÜS

Ürdün Vakıflar Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Basın Sözcüsü Firas Dibs, ikindi vakti işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Nablus Caddesi'nde yürürken İsrail istihbarat güçleri tarafından durdurularak gözaltına alındı.

İstihbarat görevlilerinin Dibs'i sorgulamak üzere Kudüs'ün batısındaki bir gözaltı merkezine götürdüğü, ayrıca cep telefonuna da el koyduğu kaydedildi.

İsrail polisinden Dibs'in gözaltına alınmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Muhabir: Esat Fırat