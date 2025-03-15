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Dünya

Küba'da meydana gelen elektrik kesintisi milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı

Küba'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

Irmak Akcan  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Küba'da meydana gelen elektrik kesintisi milyonlarca insanı elektriksiz bıraktı

Havana

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Havana'nın eteklerindeki Diezmero Trafo Merkezi'nde yerel saatle 20.15 sıralarında elektrik kesintisi yaşandı.

Yaşanan olayın Batı Küba'da önemli elektrik enerjisi üretim kaybına ve Ulusal Elektrik Sistemi'nin arızalanmasına neden olduğunu belirten Bakanlık, konuya ilişkin çalışmaların başladığını duyurdu.

Elektrik kesintisi yaşanan bölgeler arasında Guantanamo, Artemisa, Santiago de Cuba ve Santa Clara da olduğu kaydedildi.

Elektrik Birliği Kurumu, milyonlarca insanı etkileyen kesinti sonucu ulusal enerji sisteminin yüzde 42'sinin kapanacağını bildirdi.​​​​​​​

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