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Dünya

Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 77 kişi yaralandı

17 itfaiyecinin kayıp olduğu açıklandı.

Sinan Doğan   | 06.08.2022
Küba'da limandaki ham petrol depolama tesislerindeki patlamalarda 77 kişi yaralandı

Bolivar

Küba'nın Matanzas limanındaki tanker üssünde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 77 kişi yaralandı.

Küba basınında çıkan habere göre, ülkenin kuzeyindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesislerinde üst üste patlamalar yaşandı.

Yetkililer, yıldırım isabet etmesi nedeniyle limanda bulunan yakıt depolama tanklarında yangın çıktığını belirterek, 77 kişinin yaralandığını, 17 itfaiyecinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Limanda yer alan 8 tanktan 4'ünde patlama yaşandığı ve halen yangının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Jose Angel Portal, basına yaptığı açıklamada, bazı yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığı ve yoğun dumanın başkent Havana'ya kadar ulaştığı görüldü.

Devlet Başkanı bölgeye gitti

Öte yandan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Başbakan Manuel Marrero’nun Matanzas limanına giderek yangına ilişkin bilgi aldığı ve hastanede tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ettiği bildirildi.

Limandaki patlamanın, dün (cuma) gece 23.00'te bir tankerde meydana geldiği ve alevlerin saatler sonra 3 tankere daha sıçradığı iddia ediliyor.

Matanzas Limanı; petrol kuyuları, rafinerileri, dev tanker ekipmanları ve termik santralleri sayesinde ülkenin en büyük sanayi ve ticaret limanı olarak biliniyor.

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