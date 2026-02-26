Dolar
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den "ülke egemenliğinin kararlılıkla savunulacağı" mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, güvenlik timlerinin, "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürmesine ilişkin ülkesinin egemenliğinin kararlılıkla savunulacağını belirtti.

Sinan Doğan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Bogota

Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Küba güvenlik timlerinin dün gerçekleştirdiği operasyona değindi.

Her türlü "terörist" saldırı karşısında Küba'nın egemenliğini kararlı şekilde savunacaklarını vurgulayan Diaz-Canel, "Küba saldırmaz ve tehdit etmez. Bunu defalarca dile getirdik ve bugün bir kez daha teyit ediyoruz. Küba, ulusal egemenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terörist ve paralı asker saldırısına karşı kararlılık ve sarsılmaz duruşuyla kendisini savunacaktır." ifadesini kullandı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de X'ten yaptığı açıklamada, "Küba, 1959'dan bu yana ABD kaynaklı çok sayıda terörist sızma ve saldırganlıkla yüzleşmek zorunda kaldı, bu süreçte büyük can kayıpları, yaralanmalar ve hasarlar meydana geldi." ifadesine yer verdi.

Küba güvenlik timleri, dün kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine ateş açan ABD çıkışlı bir sürat teknesindeki 4 kişiyi öldürmüştü.

Küba hükümeti, yaptığı açıklamada, teknedeki 10 kişiden çoğunun "suç ve şiddet geçmişi" bulunduğunu belirterek bunların, ABD'de yaşayan "silahlı" Kübalılar olduğunu ve adaya sızarak terör eylemleri yapmak istediklerini öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis'i ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, olaydan haberdar edildikten hemen sonra araştırmaya başladıklarını, İç Güvenlik Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve diğer kurumların olaya müdahil olduğunu ifade etmişti.



