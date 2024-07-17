Dolar
33.10
Euro
36.21
Altın
2,473.33
ETH/USDT
3,454.70
BTC/USDT
64,718.00
BIST 100
11,081.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin'den "Trump'ın başkanlık döneminde ABD-Rusya arasında diyalog vardı" yorumu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık döneminde Rusya'ya yönelik çok sayıda kısıtlama uygulandığını belirterek, "Trump döneminde Rusya için iyi hiçbir şey yapılmadı. Ancak en azından diyalog vardı." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Kremlin'den "Trump'ın başkanlık döneminde ABD-Rusya arasında diyalog vardı" yorumu

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, yaklaşan ABD başkanlık seçimi ve Trump'ın Rusya hakkında yaptığı çeşitli açıklamaları değerlendirdi.

Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'deki başkanlık seçimlerinde, özellikle de son yıllarda önemli bir unsur haline geldiğine işaret eden Peskov, "Putin ve Rusya konusu seçim tartışmalarında her zaman gündemde." diye konuştu.

Trump'ın kendi başkanlık döneminde Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduklarına yönelik açıklamalarını yorumlayan Peskov, "Trump döneminde Rusya için iyi hiçbir şey yapılmadı. Ancak en azından diyalog vardı. Bu muhtemelen olumlu bir unsur olarak sayılabilir." dedi.

Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'daki sürece ilişkin barış tekliflerine Batılı ülkelerden bir yanıt almadıklarını belirterek, "Avrupalılar, Orban'ın bu konudaki tüm yetkilerini tamamen inkar etmeye ve Ukrayna'ya askeri konularda yardım etme kararlılıklarını teyit ediyor. Cevapları muhtemelen budur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüpheli yeni iddianame kapsamında hakim karşısında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

Putin’den “Rusya’daki kripto para madenciliği elektrik açığına yol açabilir” uyarısı

Putin’den “Rusya’daki kripto para madenciliği elektrik açığına yol açabilir” uyarısı

Trump, ABD'nin Tayvan'ı koruması için ödeme yapması gerektiğini söyledi

Kremlin'den "Trump'ın başkanlık döneminde ABD-Rusya arasında diyalog vardı" yorumu

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı
WSJ: Musk, Trump destekçisi gruba ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor

WSJ: Musk, Trump destekçisi gruba ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor
Avrupa ülkeleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i silahlandırıyor

Avrupa ülkeleri, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i silahlandırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet