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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Kremlin Sözcüsü Peskov: (Rusya'nın desteği) Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'a destek sağlamasına ilişkin, "Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak." dedi.

Dmitri Chirciu  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov: (Rusya'nın desteği) Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı

Ankara

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın bu saldırıları kınadığını ve bundan dolayı derin endişe duyduğunu belirten Peskov, "Meseleye dahil olan ülke sayısı yükseldi ve bölgedeki gerginlik seviyesi arttı." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın, iktidarın değişmesi durumunda ancak yeniden büyük olabileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bir ülkedeki yönetimin kaderi, üçüncü bir ülke değil halk tarafından belirlenmeli." dedi.

İran'ın nükleer tesislerine ne olduğunun ve radyasyon tehlikesi bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, bu konuların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Dmitriy Peskov, "Rusya, İran için bu durumda ne yapmaya hazır?" sorusu üzerine, "Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Pozisyonumuzu belirttik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak." cevabını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın İsrail-İran meselesini defalarca görüştüklerini dile getiren Peskov, Putin-Trump görüşmesinin planlanmadığını ancak bunun belirli kanallar üzerinden her zaman yapılabileceğini vurguladı.

Sözcü Peskov, İran'a yönelik saldırıların Moskova ile Washington arasındaki diyaloğu etkilemediğini, bunların birbirinden bağımsız süreçler olduğunu ifade etti.

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