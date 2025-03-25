Kremlin, Rusya ve Ukrayna’daki enerji tesislerine saldırılarla ilgili ABD ile vardığı anlaşmayı yayımladı
Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında Rusya ve Ukrayna’da petrol rafinerileri ve enerji boru hatlarına saldırıların durdurulacağını bildirdi.
Moskova
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, ABD ile yürütülen yapıcı görüşmeler neticesinde enerji tesislerine saldırıların durması konusunda bir belgenin imzalandığı belirtildi.
Buna göre, Rusya ve Ukrayna’daki petrol rafinerileri, enerji boru hatları ve depolama tesisleri, elektrik altyapıları, nükleer güç santralleri ve barajlara saldırılar durdurulacak.
Açıklamada, saldırıların 18 Mart’tan itibarıyla 30 gün için geçerli olacak şekilde duracağı ve karşılıklı anlaşmaya bu sürenin uzatılabileceği belirtilirken, "Taraflardan biri anlaşmayı bozarsa, diğeri anlaşmadan çekilme hakkına sahip olacak." ifadesine yer verildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.