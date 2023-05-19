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Dünya

Kremlin: Rusya-ABD silah kontrolü anlaşmalarına dair son kalıntılar da yok olup gidiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasında silah kontrolüne yönelik somut görüşmelerin yürütülmediğini belirterek, "Bu alandaki uluslararası yasal çerçevenin son kalıntıları da yok olup gidiyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Kremlin: Rusya-ABD silah kontrolü anlaşmalarına dair son kalıntılar da yok olup gidiyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de bazı senatörlerin, ABD'nin Rusya ile imzaladığı "New START" silah kontrolü anlaşmasından çekilmesi için yeni yasa tasarısı hazırlamasını değerlendirdi.

Silah kontrolü konusunun sadece Rusya ve ABD için değil, tüm dünya için son derece önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Moskova ile Washington arasında şu anda ciddi, somut temasların olmadığını üzülerek söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Peskov, silah kontrolü konusunda ABD ile Rusya arasındaki temaslar için zamanın azaldığına işaret ederek, "Bu alandaki uluslararası yasal çerçevenin son kalıntıları da yok olup gidiyor. Zaman azalıyor, bu yüzden durum üzücü. Bunun tüm sorumluluğu Washington'a aittir." diye konuştu.

Rusya'nın demografi sorunu

Rusya'daki demografik sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Demografi, şu ana kadar başarısız olduğumuz bir konu. Şu anda demografi açısından çok zor bir durumdayız." ifadesini kullandı.

Bu konuda çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Doğum oranını artırmak için bazı adımlar atıldı ancak henüz arzu edilen sonuçlar elde edilmedi. Alınan önlemler uzun vadeli hazırlandı. Maalesef, kısa sürede hemen sonuç verecek bir önlem bulamadık."

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