Kremlin, MİT'in yönettiği takas operasyonunda yardımcı olan tüm ülkelere teşekkür etti
Kremlin, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde yapılan takas operasyonunun hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yönetimlerine teşekkür etti.
Moskova
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle takasla iade edilen tüm tutukluların suçlarının affedildiği belirtildi.
- MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi
- ABD'den MİT'in yönettiği takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya, ülkesinde idama mahkum edilen Almanya vatandaşı Rico Krieger'ı affettiği için teşekkür edilen açıklamada, "Moskova, takasın hazırlanmasına yardımcı olan tüm ülkelerin yöneticilerine müteşekkirdir." ifadesi kullanıldı.
MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.
MİT'in takas operasyonu Rus basınında
Türkiye'ninş takas operasyonunda oynadığı rol, Rus basınında da geniş yer buldu.
Kommersant gazetesi "Özel takas operasyonu" başlığıyla verdiği haberde, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde yapılan mahkum değişimi "Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas" olarak nitelendirildi.
Rossiskaya Gazeta ise "Türkiye'nin istihbaratı: Ankara'da 26 mahkum takası gerçekleşti" başlığıyla verdiği haberinde MİT'in, 7 ülkeden 26 mahkumun Ankara'da havaalanında takas edildiğini ve son zamanların en büyük takas operasyonu olduğunu açıkladığı aktarıldı.
Komsomolskaya Pravda gazetesi "Rusya ve 6 ülke Ankara'da mahkum takası yaptı" başlıklı haberinde, MİT'in organizasyonuyla değişimlerin gerçekleştiğine işaret etti.
Vzglyad gazetesi de "Türk istihbaratı, Rusya ile Batı arasında mahkum değişiminin detaylarını açıkladı" ifadesiyle duyurduğu takasın Ankara'da gerçekleştirdiğini hatırlattı. Son yılların en büyük takası olduğuna dikkat çekilen haberde, operasyonun MİT'in aracılığıyla yapıldığı vurgulandı.
RBK gazetesinde ise "Rusya ve Batı eşi benzeri görülmemiş bir esir takası gerçekleştirdi" başlığıyla verdiği haberde, kimlerin takas edildiğine yer verildi.
TASS haber ajansı, takası "Türk istihbaratı, 7 ülkeden 26 mahkumun takas edildiğini doğruladı" başlığıyla verdi. Haberde, MİT'in resmi açıklamasına yer verildi.
RİA haber ajansı da "Türkiye'de 7 ülkeden mahkumların olduğu son yılların en büyük takası gerçekleşti" başlığıyla operasyonu aktarırken, Rus televizyon kanalları da MİT'in yönettiği operasyonu haberleştirdi.
Rus istihbaratı FSB'den açıklama
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'den yapılan açıklamada, Ankara'da havaalanında gerçekleştirilen takas sonucunda pek çok NATO ülkesinde tutuklu ve mahkum bulunan 8 Rus vatandaşının yanı sıra reşit olmayan çocuklarının anavatanlarına geri döndüğü belirtilerek, "Rus vatandaşlarının dönüşü, Rus yetkili kurumlarının ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde mümkün oldu." ifadesi kullanıldı.
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