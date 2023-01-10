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Dünya

Kremlin: KGAÖ, Ermenistan’ın tatbikat kararıyla ilgili tutumunu netleştirecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) bu yıl içinde Ermenistan’da ortak askeri tatbikat düzenleyemeyeceği açıklaması yapan Erivan’ın tutumunun ayrıntılarının netleştirileceğini bildirdi.

Ali Cura   | 10.01.2023
Kremlin: KGAÖ, Ermenistan’ın tatbikat kararıyla ilgili tutumunu netleştirecek

Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 2023 yılında KGAÖ’nün ülke topraklarında tatbikat yapılmasını uygun bulmadığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu açıklamanın Paşinyan tarafından yeni yapıldığına dikkati çeken Peskov, "KGAÖ’den meslektaşlarımın temasa geçeceğini düşünüyorum. Onlar Ermenistan’ın tutumunun ayrıntılarını netleştirecekler." ifadelerini kullandı.

Peskov, her halükarda Ermenistan’ın Rusya’nın yakın müttefiki olduğuna işaret ederek, "Şu anda çok zor konular da dahil olmak üzere diyaloğu sürdüreceğiz." dedi.

KGAÖ başka bir ülkede tatbikat için çalışma başlattı

Öte yandan, KGAÖ Ortak Karargahı Sözcüsü Vladislav Şçegrikoviç, yaptığı açıklamada, örgütün bu yıl Ermenistan’da değil, başka bir üye ülkede tatbikat yapılması için çalışma başlattığını bildirdi.

Şçegrikoviç, "KGAÖ Ortak Karargahı şu anda diğer üye devletlerin topraklarında böyle bir tatbikat yapma olasılığı hakkında öneriler geliştiriyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Kara Kuvvetlerinin bu yıl içinde Ermenistan topraklarında KGAÖ Barış Gücü birliklerinin yapmasını planladığı "Sarsılmaz Kardeşlik-2023" tatbikatında görev alacağını duyurmuştu.

Ancak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan Savunma Bakanlığı, KGAÖ Karargahını mevcut durumda Ermenistan'da tatbikat yapmayı uygun bulmadığımız hususunda yazılı olarak bilgilendirdi. Ermenistan'da bu tatbikat en azından bu yıl yapılmayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

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