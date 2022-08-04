Dolar
17.97
Euro
18.28
Altın
1,786.99
ETH/USDT
1,620.80
BTC/USDT
22,884.00
BIST 100
2,727.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Bağcılar Meydanı’nda vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder

Kremlin Sözcüsü Peskov, “Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 04.08.2022
Kremlin: İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in anlaşmanın sağlanmasında son derece olumlu bir rol oynadığını vurgulayan Peskov, “Anlaşma, tüm tarafların çıkarları göz önünde bulundurularak en zor konuların nasıl çözülebileceğinin güzel bir örneğidir. Elbette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen yaptığı büyük katkıyı da belirtmek gerekir. Bu anlaşma nasıl müzakere edilebileceğine yönelik bir örnektir.” diye konuştu.

Peskov, anlaşmanın tek seferlik bir süreci kapsamadığını belirterek, “Ukrayna limanlarında biriken tahılın ihracatını desteklemek için kurulan bu mekanizma, tek seferlik bir süreci kapsamıyor. Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştireceği görüşmeyi de değerlendiren Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatı konusunu da istişare etmesinin beklendiğini kaydetti.

Suriye ve Ukrayna’daki gelişmelerin de görüşmede ele alınmasının planlandığını aktaran Peskov, Karabağ’daki son gelişmelerin de yine yarınki görüşmede konuşulabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı
Antalya'da yüksek nem bunalttı
13. Büyükelçiler Konferansı'nın teması '2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi'
Hakkari'de Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'nin iptaline ilişkin süreç hakkında şeffaf şekilde bilgilendireceğiz

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik

Rusya: Ukrayna'da toplam 786 çok namlulu roketatarı yok ettik

Kremlin: İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder

NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımını azaltmaya yönelik ek tedbirler alacak

Rusya Merkez Bankası, dolar ve avro kullanımını azaltmaya yönelik ek tedbirler alacak
Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor

Doğal gazı kesilen Avrupa'da kömür tüketimi artıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile tahıl nakliyesi ve ikili ilişkileri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet