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Dünya

Kremlin: Batı'nın Navalnıy'ın ölümüyle ilgili "kaba" açıklamaları kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevinde ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı "kaba" açıklamalar yaptığını ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Dmitri Chirciu, Erbil Başay  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Kremlin: Batı'nın Navalnıy'ın ölümüyle ilgili "kaba" açıklamaları kabul edilemez

Moskova

Başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Navalnıy’ın cezaevinde hayatını kaybetmesi konusuna değindi.

Peskov, "Navalnıy’ın cesedinin ailesine ne zaman teslim edileceği" sorusuna "Bu konuyla ilgilenmiyoruz. Bu, Devlet Başkanlığı idaresinin işlevi değil." yanıtını verdi.

Navalnıy’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Peskov, "Süreç devam ediyor. Bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor. Yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı, bu nedenle şimdilik bilinmiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin, Navalnıy’ın ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Herhangi bir bilgi ortada yokken, açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, böyle açıklamaları yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar, Devlet Başkanı'na zarar veremez ancak bu, açıklamaları yapanlar için hoş değil."

Peskov, Putin’in Navalnıy’ın ölümüne ilişkin tepki göstermediğini söyledi.

"Ermenistan ile Ukrayna konusunda zıt görüşlere sahibiz"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, "Ukrayna konusunda Rusya’nın müttefiki olmadıkları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya ile Ermenistan'ın Ukrayna konusundaki yaklaşımlarının uyuşmadığını belirtti.

Peskov, "Gerçekten de Ukrayna'da yaşananlara ve konuya yönelik zıt görüşlere sahibiz. Bu sır değil. Dolayısıyla bu, Ermeni dostlarımızın çok iyi bilinen bir tutumu. Benzer görüşe sahip değiliz ve haklı olduğumuzu ısrarla anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Almanya, Navalnıy’ın ölümünün ardından Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın cezaevinde ölümünün ardından Rusya’nın Berlin Büyükelçisi Sergej Netschajew'in Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Alman hükümetinin, Rusya’nın Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını kaydeden Deschauer, şunları söyledi:

"Aleksey Navalnıy ve Rus hükümetini eleştiren diğer birçok kişiye karşı yürütülen siyasi motivasyonlu yargılamalar ve insanlık dışı hapishane koşulları, Rus adalet sisteminin muhaliflere karşı ne kadar acımasızca davrandığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ifade özgürlüğünü bastırmak için hangi araçları kullandığını gösteriyor."

Deschauer, bunu şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, "Rusya'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından Putin’in kendi halkına yönelik eylemlerinin daha acımasız hale geldiği değerlendirmesinde bulunan Deschauer, Putin’in halkını susturmaya çalıştığını söyledi.

Deschauer, Navalnıy’ı anmak için çiçek bırakanların gözaltına alınmalarını eleştirerek, Rusya'da baskılara rağmen demokrasi ve özgürlüğü savunan tüm cesur insanlara saygı duyduklarını belirtti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de "Navalnıy’ın ölümüne ilişkin koşulların tümüyle aydınlatılması ve cesedinin ailesine verilmesi" çağrısında bulundu.

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