Kremlin: Aktau'daki uçak kazasına ilişkin Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazırız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin araştırma sürecinde, Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Moskova
Peskov, Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.
Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin’in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu.
Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.
Tokayev'den "Aktau'daki uçak kazasının objektif araştırılması" talimatı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kazanın kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in başkanlığında, yetkili kurum yöneticileriyle Aktau'daki uçak kazasıyla ilgili toplantı düzenlendi.
Tokayev burada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.
Kazaya acil servislerin hızlı tepki verdiğine işaret eden Tokayev, "Kazada çok daha ciddi sonuçların önüne geçmeyi başardık ve az can kurtarmadık." diye konuştu.
Tokayev, arama kurtarma çalışmalarının büyük bir profesyonellikle yapıldığını belirterek "Kamuoyu, olayla ilgili anbean bilgilendirildi. İlk dakikalardan itibaren vatandaşlarımız dayanışma ve şefkat göstererek mağdurlara yardım eli uzattı. İnsanlar kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Çok sayıda yurttaşımız Azerbaycan Büyükelçiliği önüne çiçek bıraktı." ifadelerini kullandı.
Halkın bu davranışının yerli ve yabancı medyada geniş yer bulduğunu aktaran Tokayev, "Tüm dünya kurtarma ekiplerimizin, doktorlarımızın ve gönüllülerimizin özverili çalışmalarına tanık oldu." dedi.
Tokayev, özellikle Azerbaycan, Rusya ve Kırgızistan'dan Kazakistan'a minnettarlık dileklerinin gelmeye devam ettiğini söyledi.
Kazaya ilişkin kurulan hükümet komisyonuna, yaralanan yabancı vatandaşlara gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlanması talimatı veren Tokayev, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin arasında Kazakistan vatandaşlarının da bulunduğunu ve ailelerine tüm desteğin verilmesini istedi.
Tokayev, ayrıca komisyona ve başsavcılığa diğer yetkili kurumlarla birlikte uçak kazasının kapsamlı ve objektif bir şekilde soruşturulması talimatını verdi.
Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu
Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Rusya'nın Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz kentlerine uçuşlarını durdurdu.
AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.
Dün de aynı gerekçeyle Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğu açıklanmıştı.
Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi
Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.
AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.
AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.