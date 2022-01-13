Kremlin: ABD ve NATO ile yürütülen müzakerelerde anlaşmazlıklar var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde temel konularda anlaşmazlıklar olduğunu bildirdi.
Moskova
Peskov, Rusya ile NATO arasındaki güvenlik garantileri konusundaki görüşmelere ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
NATO’nun, Rusya’ya kendi toprakları içerisinde kendi ordusunu nasıl ve nereye hareket ettirmesini dikte etmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Peskov, "Rusya silahlı kuvvetlerini başka devletlerin topraklarında hareket ettirmiyor." dedi.
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine tepki
Peskov, NATO’nun genişleme tehdidini sürdürdüğüne işaret ederek, "ABD’li yetkililerin NATO’ya yeni üyeleri, yani Finlandiya ve İsveç’i davet eden açıklamalarını duyuyoruz. Bazı NATO ülkelerinden, yani bazı Baltık ülkelerinden topraklarındaki asker sayısının arttırılmasını talep eden açıklamalar duyuyoruz. Bütün bunlar olurken gerilimi azaltmak için neye ihtiyacımız var?" diye konuştu.
Rusya’nın ABD ve NATO ile Cenevre ve Brüksel’de güvenlik garantileri ile ilgili yaptığı müzakerelerin temel konularında anlaşmazlıkların bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Müzakereler belirli temel sorulara belirli somut cevaplar almak için başlatıldı. Bu temel konularda anlaşmazlıklar kaydedildi. Bu kötü. Bu, gerçekleşen iki tur için sadece bir eksi sayılabilir." ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya’nın ABD ile müzakereleri sürdürmek için siyasi iradeden hiçbir zaman yoksun kalmadığını aktararak, tam tersine, muhatapların müzakereleri yürütme konusunda isteksizlikleriyle karşılaştıklarını dile getirdi. Peskov, müzakerelerin müzakere yapmak için değil, somut sonuç ve somut cevap uğruna sürmesi gerektiğine dikkat çekti.
Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Boru hattı projesinin ticari olduğunu belirten Peskov, bunu Avrupa’nın güvenliğiyle bağlantılı hale getirmenin "saçma" olduğunu söyledi.
Peskov, ABD Kongresinin Rusya karşıtı hazırladığı yaptırım taslağıyla ilgili de yorumda bulunarak, müzakerelerin sürdüğü bir dönemde yaptırım taslağının açıklanmasını "olumsuz" ve "Moskova’ya baskı girişimi" olarak nitelendirdi.
"Diplomasiye bir şans verilmelidir"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rus RTVI kanalına verdiği röportajda, Rusya, ABD ve NATO arasında güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Batılı diplomatların, yalnızca kendi çıkarlarını ilgilendiren güvenlik konularında görüşmek istediklerini belirten Ryabkov, "Görüşmelerde ‘hayır’ kelimesi telaffuz edilmedi ancak Batı'ya daha uygun konularda konuşmak bizim için bir seçenek değil çünkü biz tam tersi konularla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.
Ryabkov, ABD ve müttefiklerinin, Rusya’nın tekliflerindeki en anahtar konulara itiraz ettiklerini anlatarak, "NATO’nun genişlemesi konusuna kıyasla daha az önemli konularda ise ilave görüşmeler yapmayı kabul ediyorlar. Yeni bir tur güvenlik görüşmesi yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü bu bir bakıma görüş ayrılıkları nedeniyle görüşmelerin tıkandığı anlamına gelir." diye konuştu.
ABD ve NATO’nun, Rusya’nın taleplerini görmezden gelmesi halinde farklı "önlemler ve yöntemler" deneyeceğine işaret eden Ryabkov, taraflar arasındaki görüşmelerin farklı kanallar üzerinden devam edeceğinin altını çizdi.
Ryabkov, ABD ve NATO’nun, Rusya’nın güvenlik garantileri konusunda orta noktada buluşmaya hazır olmadıklarını vurgulayarak, "Askeri uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e (Ukrayna konusunda) sürekli çeşitli seçenekler sunuyor. Bu, zor bir konu ve kamuoyunda ön plana çıkartılmamalıdır çünkü bu bile durumun tırmanmasına yol açar. Diplomasiye bir şans verilmelidir." görüşünü dile getirdi.
Rusya’nın Küba ve Venezuela’daki askeri varlığını artırma konusunu değerlendirip değerlendirmediğine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Ryabkov, "Bunu teyit etmek veya ihtimal dışı bırakmak istemiyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.