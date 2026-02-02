Kosta Rika'daki devlet başkanı seçiminde iktidarın adayı Fernandez önde gidiyor
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin ardından açıklanan ön sonuçlara göre, iktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Laura Fernandez, yüzde 48,5 oyla yarışı önde götürüyor.
Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayıma başlandı.
Yüksek Seçim Kurulu, oyların yüzde 88,4'ünün sayıldığını ve iktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Fernandez'in seçimi yüzde 48,5 oyla önde götürdüğünü duyurdu.
Fernandez'in en yakın rakibi Ulusal Kurtuluş Partisinden Alvaro Ramos ise yüzde 33,3 oyla ikinci sırada yer alıyor.
Yenilgiyi kabul eden Ramos, yapıcı muhalefet için çaba sarf edeceğini belirterek, "Demokraside muhalefet serbesttir, eleştirmek serbesttir." dedi.
Ramos'un yenilgiyi kabul etmesinin ardından destekçilerine seslenen Fernandez, "Halkın bana verdiği yetki açık, değişim köklü ve geri döndürülemez olacak." ifadesini kullandı.
Başkanlık için yarışan adaylardan Fernandez ve Ramos dışında yüzde 5'i geçen olmadı.
Kosta Rika seçim sistemine göre kazananın ilk turda belli olması için adaylardan birinin geçerli oyların en az yüzde 40'ını alması gerekiyor.
Seçime katılan 9 aday, kampanya sürecinde ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, tırmanan güvenlik sorunları ve hayat pahalılığı gibi kritik başlıklar üzerinde durmuştu.