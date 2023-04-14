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Dünya

Kosova Savaşı'nda cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar için Priştine'de destek yürüyüşü

Kosova'nın başkenti Priştine'de 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'nda cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar için destek yürüyüşü düzenlendi.

Eren Beksaç  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Kosova Savaşı'nda cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadınlar için Priştine'de destek yürüyüşü Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Kosova Cumhurbaşkanlığı ve Kosova İşkence Mağdurları Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşe Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu'nun yanı sıra kurum temsilcileri, cinsel taciz ve tecavüz mağdurları ve vatandaşlar katıldı.

14 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarla cinsel şiddete maruz kalmışların sesi haline gelen Vasfije Krasniqi, konuşmasında 14 Nisan'ın çoğu kişi için sadece bir tarih ancak kendisi için hayatının en kötü günü olduğunu söyledi.

Tecavüze uğradığı sırada sadece 16 yaşında olan Krasniqi, "Sırbistan'ın 1998-1999 savaşı sırasında Kosova'da yaptıklarıyla ilgili sesimizin tüm dünyada duyulabilmesi, kurbanlara güç vermesi için bu günü güce ve cesarete dönüştürmek istiyorum." dedi.

Kosova Adalet Bakanı Haxhiu, kurbanlar için destek sözü verdi ve cinsel şiddetin her türlüsüne son vermek amacıyla ortak kararlılık gerektiğini dile getirdi.

Kosova hükümeti, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin önerisi üzerine 14 Nisan'ı Kosova Savaşı sırasında cinsel şiddete maruz kalanlara adadı.

Kosova hükümeti, Şubat 2018'de Kosova Savaşı'nda cinsel taciz ve tecavüze uğrayan mağdurlar için kaydetme ve doğrulama süreci başlattı. Nisana kadar 1402'si kadın, 71'i erkek olmak üzere 1473 vaka doğrulandı.

Kosova Savaşı sırasında yaklaşık 20 bin kişinin cinsel taciz ve tecavüz mağduru olduğu tahmin ediliyor.

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