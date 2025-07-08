Dolar
40.02
Euro
46.94
Altın
3,326.93
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,016.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yakınlarındaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Kuzey Makedonya ile Kosova sınırına yakın Blace köyü ile Çuçer Sandevo arasındaki ormanlık alanda 6 Temmuz'da çıkan ve devam eden yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Dzihat Aliju  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yakınlarındaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

Kuzey Makedonya Kriz Yönetim Merkezi (CUK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yerel saatle 07.00 itibarıyla açık alanlarda toplam 32 yangın bulunduğu, bunlardan 7'sinin halen aktif ve birinin lokalize durumda olduğu, birinin kontrol altına alındığı, 23'ünün ise söndürüldüğü bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 7 aktif yangın arasında bulunan ve karışık orman ve alçak bitki örtüsünün zarar gördüğü Çuçer Sandevo Belediyesi'ndeki yangının itfaiye ekiplerince kontrol alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın Polis Helikopter Birimi'ne bağlı Bell 412 ve Agusta Bell 212 tipi 2 helikopterin de Çuçer Sandevo yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, buradaki yangın söndürme çalışmaları kapsamında 70 tondan fazla su kullanıldığı kaydedildi.

Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yangın nedeniyle bir süreliğine kapandı

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, dün, sınırın Kuzey Makedonya tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak kapatılmış, tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

Kuzey Makedonya Hükümeti 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklandığını ve karara uymayanlara 1500 ila 2000 avro para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Edirne'de nehirlerin debileri geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya daha düşük
Sıhhiye Köprüsü'nde bakım çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Tokat'ta düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs istinat duvarına çarptı, 13 kişi yaralandı

Benzer haberler

Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yakınlarındaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Kuzey Makedonya-Kosova sınırı yakınlarındaki yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü

İzmir Ödemiş orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı

Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı
Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurumlu itfaiyeciler yerde uyuyarak dinlendi

Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurumlu itfaiyeciler yerde uyuyarak dinlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet