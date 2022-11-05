Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,631.60
BTC/USDT
21,315.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’da Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Dünya

Kosova Başbakanı, ülkedeki Sırpları sükunet, barış ve güvenliği korumaya davet etti

Kosova Başbakanı Kurti, ülkenin kuzeyindeki Sırp çoğunluklu belediyelerde yaşayan Sırp vatandaşlarını sükunet, barış ve güvenliği korumaya davet etti.

Agim Sulaj   | 05.11.2022
Kosova Başbakanı, ülkedeki Sırpları sükunet, barış ve güvenliği korumaya davet etti

Kosova

Kosova Başbakanı Albin Kurti, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle Kosova’nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini açıklayan Sırp Listesinin kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurti, Kosovalı Sırplara karşı bir başbakan olmadığını, Belgrad’ın kendisine karşı olduğunu savundu.

Kosova Cumhuriyeti’nin anayasası ile yasalarına saygı göstererek hizmet edecek olan bir başbakan olduğunu kaydeden Kurti, "Benim önceliğim yolsuzlukla mücadele, adalet ve ekonomik gelişimdir. Yani, etnik köken, din veya kök ayrımı yapmadan istihdam, eşitlik ve refah. Kosova kurumlarını boykot etmeyin veya terk etmeyin. Onlar hepimize hizmet ediyor. Siyasi manipülasyonlara ve jeopolitik oyunların kurbanı olmayın." ifadelerini kullandı.

Kurti, şu ana kadar araç plakalarının yeniden tesciline ilişkin uygulanan uyarı cezaları kapsamında 843 uyarı verildiğini ve herhangi bir olayın meydana gelmediğini aktardı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Amerikalı ile Avrupalılara yalan söylediğini ve hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Kurti, "O (Vucic) sıkça Rusya’nın Belgrad’taki büyükelçisi ile görüşüyor ve koordine oluyor. Demokratik bir ülke olmayan Sırbistan, Kremlin’in aracı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

9 Haziran 1999’da imzalanan Kumanova Anlaşması ile Sırbistan'ın teslim olduğunu ve Kosova'ya veda ettiğini, bu yüzden 2022'de zaman kaybetmeye gerek olmadığını vurgulayan Kurti, "(Slobodan) Miloşeviç ile (Vojislav) Seselj’i destekleyerek çeyrek asır öncesi Kosova’yı terk ettiniz. Bugün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov’u destekleyerek Avrupa’yı terk ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kosovalı Sırplar, son dönemde araç plakalarıyla ilgili gelişmeler nedeniyle gün içerisinde gerçekleştirdikleri toplantıda Kosova’nın merkezi ve yerel kurumlarından çekildiklerini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Kosova Polisinden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki durumun devamlı olarak takipte olduğu kaydedilerek, profesyonel değerlendirmeler ile gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Emine Erdoğan: Kadınlar adına kazandığımız hakları ve dik duruşumuzu tüm dünyaya anlatabilmemiz lazım
İstanbul'da düzenlenen "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" sona erdi
Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
Ordu'da beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kameraya yansıdı

Benzer haberler

Kosova Başbakanı, ülkedeki Sırpları sükunet, barış ve güvenliği korumaya davet etti

Kosova Başbakanı, ülkedeki Sırpları sükunet, barış ve güvenliği korumaya davet etti

Kosovalı Sırplar ülkedeki kurumlardan çekildiklerini açıkladı

Sırp lider Vucic: Barış ve istikrardan vazgeçmeyeceğiz

Sırp lider Vucic: Kışlalarımızda casusluk yapılmasına izin veremeyiz

Sırp lider Vucic: Kışlalarımızda casusluk yapılmasına izin veremeyiz
Novi Pazarlı Mujkovic, 30 yılda 11 binden fazla kişinin mezarını kazdı

Novi Pazarlı Mujkovic, 30 yılda 11 binden fazla kişinin mezarını kazdı
"Kosova'da Tasavvuf Müziği Geleneği" başlıklı monografinin tanıtımı yapıldı

"Kosova'da Tasavvuf Müziği Geleneği" başlıklı monografinin tanıtımı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet