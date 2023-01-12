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Dünya

Kosova Başbakanı Kurti: AB üyeliği yolunda reformlar üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda reformlar üzerinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erbil Başay   | 12.01.2023
Kosova Başbakanı Kurti: AB üyeliği yolunda reformlar üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz

Berlin

Kurti, Viyana'da Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avusturya’nın Kosova’nın önemli bir partneri olduğunu belirten Kurti, bu ülke ile ilişkileri derinleştirmek istediğini ifade etti.

Kurti, Kosova’nın bir ay önce AB üyeliği için müracaat ettiğini anımsatarak, "AB üyeliği yolunda reformlar üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Avrupa Konseyine de üye olmak istediklerini dile getiren Kurti, Kosova’yı bu üyelikler konusunda desteklediği için Avusturya’ya teşekkür etti.

Başbakan Kurti, "Kosova'nın uluslararası kurum ve kuruluşlar ile mekanizmalara entegre edilmesi, bölgedeki barış ve refah için önemlidir." ifadesini kullandı.

AB’ye tam uyumu hedeflediklerini vurgulayan Kurti, "Hızlı bir süreçte, arka kapıdan değil, ülkemizde halkla birlikte AB’yi inşa ederek." diye konuştu.

Kurti, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirmesi konusunda Almanya ve Fransa’nın desteklediği AB planını "müzakere için iyi bir temel" olarak nitelendirdi.

Kurti ayrıca, ülkesindeki NATO Barış Gücü KFOR'daki asker sayısının artırılması talebini yineledi.

Avusturya Başbakanı Nehammer de Kosova’nın Avrupa toplumunun ve ailesinin bir parçası olmayı hedeflediğini belirterek, bu ülkenin bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

Başbakan Nehammer, ülkesinin Kosova’nın AB ve Avrupa Konseyi üyeliklerini desteklediğini ifade etti.

Güvenlik konularının yanı sıra ekonomik açıdan da Kosova’nın kendileri için önemli bir ülke olduğunu belirten Nehammer, iki ülke arasında yenilebilir enerjinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmaların ilerletileceğini kaydetti.

Avusturya’nın kendisini sadece Sırbistan-Kosova ilişkilerinde değil, tüm Batı Bakan ülkeleri ile AB arasında bir köprü olarak gördüğünü ifade eden Nehammer, Sırbistan ve Kosova’nın barışçıl ve müreffeh bir gelecek için bir yol bulmaları ve bu konuda iki ülkenin özgür kararlar alması gerektiğini dile getirdi.

Nehammer, Sırbistan ile Kosova arasındaki görüşmelerde Avusturya’nın gerektiğinde bir "müzakere yeri", bir "müzakere ortağı" ve bir "köprü kurucu" olarak yer alabileceğini belirterek, ülkesinin uzlaşma bulunamadığında yardımcı olacağını belirtti.

Başbakan Nehammer, barış ve güvenliği geliştirmesi durumunda Kosova’nın, ülkesindeki NATO Barış Gücü KFOR’daki asker sayısının artırılması talebini desteklediğini kaydetti.


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