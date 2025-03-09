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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden, M23 isyancı grubunun liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolar ödül

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun üst düzey liderlerinin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi için 5 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı.

Ahmet Emin Dönmez  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden, M23 isyancı grubunun liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolar ödül

Yaounde

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, M23 liderlerinden Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa ve Innocent Kayina’yı yakalayan veya etkisiz hale getiren kişi veya kişilere 5 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

Bu adımın, ülkenin doğusunda devam eden çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın tesis edilmesi amacıyla atıldığı belirtilen açıklamada, ödülü alacak kişilerin kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı ifade edildi.

KDC’nin başkenti Kinşasa’da Ağustos 2024’te gıyaben yargılanan Makenga, Bisimwa ve Kayina ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Makenga M23’ün askeri lideri olarak biliniyor, Bisimwa, siyasi kanadının başkanı ve Kayina ise M23’ün komutanları arasında yer alıyor.

KDC'deki çatışmalar

M23 üyeleri yıl başından bu yana devam eden çatışmalarda Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ve Güney-Kivu'nun başkenti Bukavu'yu ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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