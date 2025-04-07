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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) başkenti Kinşasa’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Ahmet Emin Dönmez  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi

Yaounde

KDC İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, yaptığı açıklamada, selin Kinşasa’nın birçok bölgesinde büyük hasara yol açtığını, onlarca kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını belirtti.

Sel felaketinde ölenlerin sayısının 22'den 33’e yükseldiğini bildiren Shabani, felaketin ardından silahlı kuvvetler, bazı bakanlıklar ve Kinşasa'daki eyalet yetkilileriyle koordinasyon halinde tahliye planlarını uygulamak ve acil müdahale ekipleri konuşlandırmak üzere kriz yönetim biriminin kurulduğunu duyurdu.

Şehirdeki birçok ana yol sular altında kaldı, büyük mahallelerde elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

Şiddetli yağışların sürmesinin beklendiği şehirde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinşasa’da her yıl sel felaketleri, altyapı eksiklikleri ve şehir planlamasının yetersizliği nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor.

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