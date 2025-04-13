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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 52 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun düzenlediği saldırıda 52 sivil yaşamını yitirdi.

Ahmet Emin Dönmez  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 52 sivil hayatını kaybetti

Yaounde

KDC İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, M23 üyelerinin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'nın batısındaki Keshero ve Lac-Vert Mahallelerinde sivillere saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "M23 isyancıları, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 52 sivili katletti. Bu, insan hakları ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadeleri kullandı.

Bölgede gerginliğin devam ettiği ve sivillerin güvenli bölgelere kaçtığı bildirildi.

KDC'deki çatışmalar

M23 üyeleri yılbaşından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Güney-Kivu eyaletinin başkenti Bukavu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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