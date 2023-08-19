Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,681.60
BTC/USDT
26,136.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 7 ayda 230 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gökhan Kavak  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

Kampala

UNICEF KDC Koordinatörü Shameza Abdulla tarafından yapılan yazılı açıklamada, KDC'de 7 ayda çoğunluğu çocuk 31 binden fazla kişide şüpheli ya da doğrulanmış kolera vakasının görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yılın 7 ayında 230 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilerek "Kolera salgınının boyutu ve tehdit ettiği yıkım alarm zilleri çalıyor." ifadesi kullanıldı.

Acil önlem alınmadığı müddetçe salgının ülkeyi daha fazla etkileyebileceğine işaret edilen açıklamada, özellikle çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin durumdan olumsuz etkilendikleri bildirildi.

KDC'de 2017'de patlak veren kolera salgınında en az 1000 kişi yaşamını yitirmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

KDC'de sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Benzer haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki operasyonlarda 548 isyancı öldürüldü

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Fransa'da aralık ayında öldürülen Türk gencin ailesi cinayetin aydınlatılmasını bekliyor

Fransa'da aralık ayında öldürülen Türk gencin ailesi cinayetin aydınlatılmasını bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet